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Canan Kaftancıoğlu'ndan Gezi mesajı: Mücadele büyüyerek devam edecek

Canan Kaftancıoğlu'ndan Gezi mesajı: Mücadele büyüyerek devam edecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı Gezi eylemlerinin 10. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda "Ve o mücadele büyüyerek devam edecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya değin" dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Gezi kalkışmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Sokakların savaş alanına çevrildiği Türkiye'nin dört bir yanına yayılan olaylardan övgüyle söz eden Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gezi umuttu…Kötülüğe karşı, farklılıklarımızla zenginleşerek bir arada olmanın onurlu mücadelesiydi. Ve o mücadele büyüyerek devam edecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya değin…"

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