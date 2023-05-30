TÜRK-İŞ'e göre mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

TÜRK-İŞ, mayıs ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 10 bin 362 lira, yoksulluk sınırını 33 bin 752 lira olarak hesapladı.

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TÜRK-İŞ'in, "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Mayıs 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 10 bin 362 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 33 bin 752 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 13 bin 439 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2,23 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 72,18 oldu.