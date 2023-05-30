Okullar ne zaman kapanacak kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Artık mayıs ayının sonlarına geldik, sınav maratonundan bunalan öğrenciler okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt arıyor. Yaz tatili kısalacak, okullar geç kapanacak iddiaları yayılsa da MEB takvimi işleyecek ve okullar tam tarihinde 16 Haziran'da kapanacak, yaz tatili başlayacak.

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Okulların kapanış tarihi, yaz tatiline kısa bir zaman kala yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Yoğun ders ve sınav temposundan bunalan öğrenciler, bir an önce tatile çıkmak ve dinlenmek istiyor. Mayıs ayının sonunun geldiği bu günlerde hem veliler hem de öğrenciler okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi gün başlıyor? sorularının yantılarını merak ediyor. MEB 2022-2023 Eğitim-Öğretim Takvimi'ne göre bu yıl okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak, yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman kapanıyor?

MEB yaz okulu başlangıç tarihi de belli oldu. MEB deprem bölgesindeki 11 ilde yaşayan öğrencilerin öğrenme kayıplarını gidermek amacıyla yaz okulu uygulaması başlattı. MEB yaz okulu takvimine göre, telafi eğitimleri 1 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak. MEB yaz okulları 1 Eylül 2023 Cuma günü sona erecek. MEB yaz okullarına katılım 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar olacak. Yaz okullarında öğrenci ve öğretmenler istedikleri il veya ilçedeki okul ve kurumlarda açılan kurslara katılma imkânı bulabilecek.

2023-2023 eğitim yılı ne zaman başlayacak?

MEB 2023-2024 eğitim takvimi de hazır. MEB'in planlamalarına göre yaz tatili 11 Eylül 2023 Pazartesi günü bitecek ve okullar 11 Eylül'de yeniden eğitime açıklacak. 20 milyona yakın öğrenci 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullara, sıralarına dönecek.