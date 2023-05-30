Kocaeli'de emekli astsubayın silahla yaraladığı eşi hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde eşini tabancayla ağır yaralayan emekli astsubay, ardından intihar girişiminde bulundu. Talihsiz kadın 3 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybederken, eş katilinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

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Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, emekli astsubay olduğu öğrenilen M.T. (68), tartıştığı eşi N.T'ye (65) tabancayla ateş etti. Kadını ağır yaralayan zanlı, aynı silahla kendisine de ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

3 gün sonra hayatını kaybetti

Yalova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Nimet Taşkın, bugün hayatını kaybetti. Eşi Mevlüt Taşkın'ın ise başka bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.