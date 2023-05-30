Seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşti! Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte il il milletvekilleri listesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00'de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve Kurul'un dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti. Yener, seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını bildirdi.