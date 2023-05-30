Tiryakilere kötü haber: Sigaraya büyük zam yolda deniyor! Satışlar sınırlandırıldı

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zam gerekçesiyle sigara satışlarının durdurulduğunu, yetkililerin 10 liraya kadar varan oranlarda zam beklediğini iddia etti.Abone ol
Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara satışı yapan firmaların bir haftadır ürün satışında sınırlama getirdiğini dile getirdi.
Özgür Aybaş, şunları söyledi:
"Sigara satışı neredeyse durduruldu. Bayiler bazı sigaraları adetli veriyor. Firma kendisini korumaya çalışıyor, deposunda malını tutmaya çalışıyor. Yetkililer maksimum 10 lira ile 7 lira arasında zam beklediklerini söylüyor."
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