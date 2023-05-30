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Tiryakilere kötü haber: Sigaraya büyük zam yolda deniyor! Satışlar sınırlandırıldı

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya büyük zam yolda deniyor! Satışlar sınırlandırıldı

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zam gerekçesiyle sigara satışlarının durdurulduğunu, yetkililerin 10 liraya kadar varan oranlarda zam beklediğini iddia etti.

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Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara satışı yapan firmaların bir haftadır ürün satışında sınırlama getirdiğini dile getirdi.

Özgür Aybaş, şunları söyledi:

"Sigara satışı neredeyse durduruldu. Bayiler bazı sigaraları adetli veriyor. Firma kendisini korumaya çalışıyor, deposunda malını tutmaya çalışıyor. Yetkililer maksimum 10 lira ile 7 lira arasında zam beklediklerini söylüyor."

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