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39 kişinin öldüğü Reina saldırısında sınır dışı edilmişti: DEAŞ üyesi Denizli’de yakalandı!

39 kişinin öldüğü Reina saldırısında sınır dışı edilmişti: DEAŞ üyesi Denizli’de yakalandı!

Reina’daki 39 kişinin öldüğü saldırıda yakalanan ve sınır dışı edildikten sonra sahte pasaportla Suriye’ye gitmek için Türkiye’ye giriş yapan Özbek uyruklu DAEŞ üyesi, gözaltına alındığı Denizli’de tutuklandı.

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Denizli’de 25 Mayıs 2023 tarihinde gelen ihbar üzerine ekipler bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada DAEŞ üyesi olduğu belirlenen A.A. (32) adındaki bir şüpheli yakalandı.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 1 polisin şehit olduğu, 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 4’ü ağır 86 kişinin ise yaralanmasına ilişiklin düzenlenen operasyonda yakalandığı, ardından da sınır dışı edildiği ve sonrasında da sahte Kırgızistan pasaportuyla çatışma bölgesinde faaliyet göstermek üzere Suriye’ye geçmek için Türkiye’ye geri geldiği ortaya çıktı.

İfadesinin ardından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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