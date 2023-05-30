Tuncay Özkan'ın da görevine son verildi odasını boşalttı! Kılıçdaroğlu, Pazar günü hepsinin istifasını alacak

CHP'de rüzgarlar sert esiyor. Seçim gecesi MYK üyelerinin istifalarını geri çeviren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kendisi istifa etmiyor ancak Pazar günü MYK'yı toplayarak tüm parti yöneticilerinden istifalarını alacak. Önümüzdeki hafta CHP'nin yeni MYK'sını atayacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilerin hedefindeki Tuncay Özkan'ı da görevden aldı. İstifa etmemekte direnen Özkan, CHP Genel Merkezi'ndeki odasını boşalttı.

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28 Mayıs seçimleri sonrası Ankara'da hareketlilik sürüyor. Rüzgarın en sert estiği yerlerin başında CHP Genel Merkezi geliyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ilk ve milletvekili seçimi oylaması sonrasında CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Onursal Adıgüzel, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınmış, seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile de yollar ayrılmıştı.

CHP'de iletişim ona emanat edilmişti

Seçimin ilk turunun ardından en çok eleştirilen isimlerin başında gelen CHP'nin İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'a yönelik ağır suçlamalar gelmiş ve istifası istenmişti. ANKA Haber Ajansı ve KRT TV'nin gizli patronu olarak gösterilen Tuncay Özkan, seçim gecesi veri akışının kesilmesinde ve Genel Merkez'in yanıltılmasının baş sorumlusu olarak gösterilmişti. Tuncay Özkan, istifa çağrılarına "Görevimin başındayım" diyerek karşı çıkmıştı.

Görevden alındı odasını boşalttı

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova CHP ile ilgili son kulis bilgilerini canlı yayında aktardı. Cenova, "CHP'de medya ve iletişim Tuncay Özkan tarafından götürülüyordu. Danışman sıfatı ile bu görevi yapıyordu. Edindiğim bilgilere göre Tuncay Özkan odasını boşalttı görevi bıraktı. Dolayısıyla onun yerine de medya ve iletişim ayağını yürütecek yeni bir ismin gelmesi bekleniyor" dedi. Özkan'ın Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığı belirtiliyor.

Bu pazar hepsini istifa ettirecek... "CHP lideri Seçim gecesi istifalarını sunan kurmaylarına 'Bu gece erken' demiş kabul etmemişti. Tekrar bir MYK ardından PM ve il başkanları ile toplantı yapacağını söylemiş ve 'En doğru kararı hep birlikte verelim' demişti" hatırlatması yapan Dicle Cenova, "CHP'de hafta sonu büyük ihtimalle pazar günü son bir MYK toplantısı yapılacak ve Kılıçdaroğlu o toplantıda bu kez MYK üyelerinin istifalarını kabul edecek. İstifalarını kabul etme kararı bir ara dönem MYK'sı kurmak için. Bu nedenle önümüzdeki hafta CHP Parti Meclisi'ni toplayacak ve sonrasında yeni bir MYK oluşturacak" dedi.

CHP Grubu'nun patronu Özgür Özel olacak

Genel sekreter Selin Sayek Böke için kulislerde kendisinin üniversiteye akademisyenliğe dönmeyi planladığı konuşuluyor. Parti sözcüsü Faik Öztrak konusunda da henüz netlik yok o da değişebilir.

Grup yönetimi de Meclis yemin töreni sonrası şekillenecek. Grup başkanlığına tek aday var; Özgür Özel. Grup başkanvekilleriyle birlikte seçimle işbaşına gelecekler.