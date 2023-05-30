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Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya kiminle evlendi, eşi kimdir?

Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya kiminle evlendi, eşi kimdir?

Masterchef'in duayen juri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya büyük oğlu Emre Yalçınkaya'yı evlendirdi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Hem oğlu hem de gelini ile karşılıklı göbek atan Mehmet Şef'in gelini Mina Bilişik merak konusu oldu. Peki Mina Bilişik kimdir, kaç yaşında? Emre Yalçınkaya'nın eşi ne iş yapıyor?

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5 sezondur Masterchef'in hem sivri dilli hem de sempatik jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya büyük oğlu Emre Yalçınkaya'yı evlendir. Muradına eren Emre Yalçınkaya'nın eşi Mina Bilişik ise merak konusu oldu. Uzun süredir birlikte olan çiftin düğününe hem sanat hem de sahne dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Düğünde Mehmet Şef'in kızı Sude, en küçük oğlu Utkan da hazır bulunurken gözler Mehmet Yalçınkaya'nın eşini aradı. Peki Mehmet Şef'in gelini, Emre Yalçınkaya'nın eşi Mina Bilişik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

İnstagram hesabını aktif kullanan Mina Bilişik'in şu anda 2.149 takipçisi var. İnstagram profilinde sahibi olduğu güzellik merkezinin tanıtımı da yapan Mina Bilişik'in yaşı hakkında bir bilgi yok. Sık sık paylaşım yapan Mina Bilişik'in en çok beğeni alan pozları ile Emre Yalçınkaya ile olan paylaşımları...

Emre Yalçınkaya kimdir, ne iş yapıyor

 Mehmet Yalçınkaya'nın en büyük çocuğu.  25 Ekim 1995 doğumlu olan Emre Yalçınkaya akrep burcu. Kendisini eğlenceli ve zıpır olarak tanıtıyor. Konuşkan ve girişken olduğunu söyleyen Emre, zor sinirlenirmiş fakat sinirlendiğinde ise kendisini tutamazmış...

Ayrıca arkadaş çevresinde dakikliği ve rahat tavırlarıyla biliniyor. Ayrıca kendisi Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim alan Emre, sonrasında babasının izinden gitmeye karar verdi.

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