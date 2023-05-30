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Eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara bu etkinlikte forma giydi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara bu etkinlikte forma giydi

17’nci Hendek Kaymakamlık Kupası eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara’nın katılımıyla başladı. Yattara'nın olduğu takım maçı 2-1'lik skorla kazandı.

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Hendek Kaymakamlığı tarafından düzenlen ve bu sene 17’ncisi yapılan Hendek Kaymakamlık Kupası başladı. Etkinliğin ilk maçında eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara forma giydi.

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Açır etkinlikte yaptığı konuşmada katılan takımlara başarılar temenni ederek bu tür etkinliklerin dostluğu ve sevgiyi pekiştirdiğine değindi.

Başlama vuruşu ardından başlayan etkinliğe Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Açır, Hendek İlçe spor Müdürü Süleyman Akıcı, Hendek Orman İşletme Müdürü Hakan Kızılarslan ve sporseverler katıldı.

Maçın ilk yarısında daha üstün olan, 20.Dakikada Zülküf ile gol bulan Korkut Mobilya ilk yarıyı 1-0 önde kapayan taraf oldu.

İkinci yarı her iki takımda gol arayışlarını sürdürdü, sayısız gollerin kaçtığı karşılaşmada Yattara'nın da olduğu Sarılar fındık takımı ikinci yarının 35.Dakikasında Kemal 45.Dakikada Sercan ile bulduğu goller ile karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Kupanın ilk gün diğer karşılaşmaları yağmur dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.

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