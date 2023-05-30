Şiddetli yağmura dayanamadı! TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü!

ANKARA'da, TOBB 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. Çökme nedeniyle biri ağır 4 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çökmeden kısa bir süre önce orada açıklamalarda bulunmuştu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısıyla Ankara'ya sarı kodlu uyarı geçmişti. Kuvvetli yağış alacağı söylenen Ankara'da belediyeden yapılan açıklamada 'afet' boyutunda yağış beklendiği belirtilerek, belediyeye bağlı bütün ekiplerin tüm izinlerinin kaldırıldığı duyurulmuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. Biri ağır dört kişinin yaralı olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan platform çökmeden kısa bir süre önce orada konuşma yapmıştı.

Öte yandan Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Ekipler tarafından mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için müdahale edildi. Valilikten yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Ankara'dan haber ajanslarına gelen fotoğraflar hayli dikkat çekici...