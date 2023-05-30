KGM kura sonuçları 30 Mayıs KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde 3 bin sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru sürecinin geride kalmasının ardından adaylar kura çekimi tarihini araştırmaya başladı. İlgili kurum KGM kura çekilişinin ne zaman yapılacağını açıkladı. KGM kura sonuçları ise müdürlüğün resmi internet sitesi "www.kgm.gov.tr" üzerinden ilan edilecek. Peki, KGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 KGM kura çekimi tarihi...

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KGM işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi için geri sayım devam ediyor. 2-8 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adayların gözleri "KGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekiliş tarihi belli oldu. İşte 2023 KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

KGM işçi alımı başvuru şartları

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.) ​ ​​ ​

KGM kura sonucu nasıl öğrenilir?

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx​ internet adresinden ilan edilecektir.