CHP’de Kılıçdaroğlu'na rakip çıktı! Gürsel Tekin kurultayı işaret etti: Çekilirse aday olurum!

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında CHP'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını değerlendiren eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Bizim fıtratımızda adam satmak yoktur ama sayın Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olmayı düşünebilirim" ifadelerini kullandı.

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Seçimlerin tamamlanmasının ardından CHP'de hareketli günler yaşanıyor. CHP'nin eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, kendisine yöneltilen "genel başkanlığa aday olup olmayacağına" yönelik soruya dikkat çekici bir yanıt verdi.

CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Radyo Sputnik'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Partinin yaklaşan kongre takvimine dikkat çeken Tekin, kendini yenilemiş, dinamik kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gürsel Tekin, kendisinin genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik sorulan soruya ise şöyle cevap verdi:

"Zamanı, günü gelince düşünürüz. Genel başkanım çekilirse düşünürüz. Çünkü ben genel başkanla yol yürümüş bir arkadaşıyım. Her şeye rağmen bizim fıtratımızda adam satmak yoktur."

Tekin, "Siz Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacaksınız bunu söylüyorsunuz değil mi" sorusunu "Tabii inşallah" diye cevapladı.

Özgür Özel Açıkladı: TBMM Yönetimi Değişiyor

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin tamamlanmasının ardından milletvekili seçilen isimler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelerek üye kaydı yaptırmaya başladı. Bugün TBMM'ye gelip kaydını yaptıran isimlerden bir tanesi de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel oldu.

Özel kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Partinin yeni grup başkanvekillerini seçeceğini söyleyen Özgür Özel, "Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, bir grup başkanı 3 grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi seçimimizi yapacağız" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle bir grup başkanı da seçeceklerini söyleyen Özel, bu göreve aday olduğunu da söyledi.

HÜDA PAR göndermesi: Kimse korkmasın

"Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun sorumluluğuyla hareket edeceğiz" diyen Özgür Özel, "Bu seçimde Meclis'e taşınan bazı isimler ve partiler üzerinden kadınların çok endişeli olduğunu biliyoruz. Kimse korkmasın. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyoruz. Üzerimize düşenin fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.