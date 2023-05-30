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Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman, Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak?

Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman, Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak?

Jandarma tayinlerinin gerçekleşeceği tarihi merak eden adaylar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular 27 Nisan - 11 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanmıştı. Peki, jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte uzman erbaş başvuru sonuçlarında son durum...

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Jandarma tayinleri için gözler Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular 27 Nisan - 11 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanmıştı. 

2023 yılı genel atamaları kapsamında; belirlenen hizmet bölgelerinde görevlendirilecek personellerin yeni görev yerleri belirlenecek.

Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu olan adayların isim listesi, eğitim birliklerine atandırılmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına gönderilecek. 

Tayin sonuçları için tarih bilgisi verilmedi ancak yayımlanan kılavuzda; "Adayların durumları internet ortamında yayımlanacağından PTS’de “Sonuç Bilgileri” Sonuçlarım’’ kısmından takip edilmesi önem arz etmektedir." denildi.

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