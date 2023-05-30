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Üsküdar'da inşaatın su dolu asansör boşluğunda ceset bulundu

Üsküdar'da inşaatın su dolu asansör boşluğunda ceset bulundu

ÜSKÜDAR'da bir inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu. Hayatını kaybeden kişinin 60 yaşlarında erkek olduğu belirlendi.

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Olay, Üsküdar'da Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak üzerinde bulunan inşaat halinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçiler, sabah saatlerinde su dolu olan asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görmeleri üzerine durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asansör boşluğuna inen itfaiye ekipleri, kimliği henüz belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayatını kaybeden kişinin 60 yaşlarında erkek olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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