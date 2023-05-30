CHP'li Özgür Özel söyledi Nedim Şener 'Kılıçdaroğlu bu kafayla 10 seçim daha kaybetse koltuk garanti' dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim sonuçlarıyla ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren kimse kendisine kızgın değil." dedi. Yazar Nedim Şener, Özel'in sözlerini alıntılayarak, sosyal medya hesabında "Kitleyi gerçeklikten öyle bir kopardılar ki; 10 seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’na değil üst üste kazanan Erdoğan’a kızgınlar…" ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 13. cumhurbaşkanı seçildi.

Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesi “istifa edecek mi?” sorularını da beraberinde getirdi. CHP kulislerinde hareketli günler yaşanırken, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, kayıt işlemlerinin ardından TBMM’de açıklamalarda bulundu.

Milletin verdiği her karara, her oya sonuna kadar saygılı olduklarını söyleyen Özel, “Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış, adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olduğu, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olacağı ümidi ile ayrılmıştık buradan. Seçim sonuçları bunu yansıtmadı.” ifadelerini kullandı.

"Seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor"

Kılıçdaroğlu'nun süreci olması gerektiği gibi yönettiğini savunan Özel, "Kılıçdaroğlu'na oy veren kimsenin kendisine kızgın olmadığını biliyoruz. Yaşananların hiçbirini mazeret olarak yöneltmiyoruz. Sayın genel başkanın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor. Sayın genel başkanın, MYK'nin seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız." dedi.

"10 seçim daha kaybetse koltuk garanti"

CHP'li Özel'in açıklamalarını yazar Nedim Şener, eleştirdi. Twitter hesabından Özel'in sözlerini değerlendiren Şener, Kitleyi gerçeklikten öyle bir kopardılar ki; 10 seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’na değil üst üste kazanan Erdoğan’a kızgınlar… Kılıçdaroğlu bu kafayla 10 seçim daha kaybetse koltuk garanti" ifadelerine yer verdi.