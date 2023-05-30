BIST 4.962
DOLAR 20,40
EURO 22,00
ALTIN 1.282,58
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

CHP'li Özgür Özel söyledi Nedim Şener 'Kılıçdaroğlu bu kafayla 10 seçim daha kaybetse koltuk garanti' dedi

CHP'li Özgür Özel söyledi Nedim Şener 'Kılıçdaroğlu bu kafayla 10 seçim daha kaybetse koltuk garanti' dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim sonuçlarıyla ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren kimse kendisine kızgın değil." dedi. Yazar Nedim Şener, Özel'in sözlerini alıntılayarak, sosyal medya hesabında "Kitleyi gerçeklikten öyle bir kopardılar ki; 10 seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’na değil üst üste kazanan Erdoğan’a kızgınlar…" ifadelerine yer verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 13. cumhurbaşkanı seçildi.

Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesi “istifa edecek mi?” sorularını da beraberinde getirdi. CHP kulislerinde hareketli günler yaşanırken, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, kayıt işlemlerinin ardından TBMM’de açıklamalarda bulundu.

Milletin verdiği her karara, her oya sonuna kadar saygılı olduklarını söyleyen Özel, “Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış, adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olduğu, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olacağı ümidi ile ayrılmıştık buradan. Seçim sonuçları bunu yansıtmadı.” ifadelerini kullandı.

"Seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor"

Kılıçdaroğlu'nun süreci olması gerektiği gibi yönettiğini savunan Özel,  "Kılıçdaroğlu'na oy veren kimsenin kendisine kızgın olmadığını biliyoruz. Yaşananların hiçbirini mazeret olarak yöneltmiyoruz. Sayın genel başkanın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor. Sayın genel başkanın, MYK'nin seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız."  dedi.

"10 seçim daha kaybetse koltuk garanti"

CHP'li Özel'in açıklamalarını yazar Nedim Şener, eleştirdi. Twitter hesabından Özel'in sözlerini değerlendiren Şener, Kitleyi gerçeklikten öyle bir kopardılar ki; 10 seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’na değil üst üste kazanan Erdoğan’a kızgınlar… Kılıçdaroğlu bu kafayla 10 seçim daha kaybetse koltuk garanti" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
KGM kura sonuçları 30 Mayıs KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi
KGM kura sonuçları 30 Mayıs KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi
CHP’de Kılıçdaroğlu'na rakip çıktı! Gürsel Tekin kurultayı işaret etti: Çekilirse aday olurum!
CHP’de Kılıçdaroğlu'na rakip çıktı! Gürsel Tekin kurultayı işaret etti: Çekilirse aday olurum!
Mina Bilişik kaç yaşında, kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Şef'in gelini oldu
Mina Bilişik kaç yaşında, kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Şef'in gelini oldu
Şiddetli yağmura dayanamadı! TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü!
Şiddetli yağmura dayanamadı! TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü!
Meteoroloji uzmanından hava durumu açıklaması! Yaz gelecek mi, yağışlar ne zaman bitecek?
Meteoroloji uzmanından hava durumu açıklaması! Yaz gelecek mi, yağışlar ne zaman bitecek?
Tuncay Özkan'ın da görevine son verildi odasını boşalttı! Kılıçdaroğlu, Pazar günü hepsinin istifasını alacak
Tuncay Özkan'ın da görevine son verildi odasını boşalttı! Kılıçdaroğlu, Pazar günü hepsinin istifasını alacak
Eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara bu etkinlikte forma giydi
Eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara bu etkinlikte forma giydi
39 kişinin öldüğü Reina saldırısında sınır dışı edilmişti: DEAŞ üyesi Denizli’de yakalandı!
39 kişinin öldüğü Reina saldırısında sınır dışı edilmişti: DEAŞ üyesi Denizli’de yakalandı!
Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya kiminle evlendi, eşi kimdir?
Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya kiminle evlendi, eşi kimdir?
Ümraniye'de İETT otobüsleri çarpıştı! Araçlar perişan halde, yaralılar var
Ümraniye'de İETT otobüsleri çarpıştı! Araçlar perişan halde, yaralılar var
Ankara’da korkutan yangın: Kontağı çevirdi, araba alev aldı!
Ankara’da korkutan yangın: Kontağı çevirdi, araba alev aldı!
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya büyük zam yolda deniyor! Satışlar sınırlandırıldı
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya büyük zam yolda deniyor! Satışlar sınırlandırıldı