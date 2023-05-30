AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde başladı.Abone ol
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.50'de başladı.
Toplantıda seçim sonuçlarının ele alınması ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
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