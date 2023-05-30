Fenerbahçe - Antalyaspor maçı (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Antalyaspor maçıyla devam ediyor. 36. hafta müsabakası Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Zorbay Küçük yönetecek.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE 0-0 ANTALYASPOR (CANLI SKOR)
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.
Kart ceza sınırında 5 isim
Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.
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