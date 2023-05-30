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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı (CANLI)

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Antalyaspor maçıyla devam ediyor. 36. hafta müsabakası Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Zorbay Küçük yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE 0-0 ANTALYASPOR (CANLI SKOR)

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

Kart ceza sınırında 5 isim

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

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