Ankaragücü Galatasaray şampiyonluk maçı (CANLI)

Okan Buruk'lu Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk olduğu maça şampiyonluk için çıkacak. Cim Bom, 3 puanı kapması halinde şampiyonluğunu ilan edecek

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Okan Buruk yönetimindeki Cim Bom, mücadeleden galip ayrılması durumunda 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.

Ankaragücü 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

Sarı Kırmızılılar 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 79 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı Lacivertliler ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor. Galatasaray, Ankaragücü maçına tam kadro ile çıkacak.

Ankaragücü-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi