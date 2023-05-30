BIST 4.951
DOLAR 20,40
EURO 21,98
ALTIN 1.287,27
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Ankaragücü Galatasaray şampiyonluk maçı (CANLI)

Ankaragücü Galatasaray şampiyonluk maçı (CANLI)

Okan Buruk'lu Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk olduğu maça şampiyonluk için çıkacak. Cim Bom, 3 puanı kapması halinde şampiyonluğunu ilan edecek

Abone ol

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Okan Buruk yönetimindeki Cim Bom, mücadeleden galip ayrılması durumunda 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. 

Ankaragücü 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

Sarı Kırmızılılar 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 79 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı Lacivertliler ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor. Galatasaray, Ankaragücü maçına tam kadro ile çıkacak.

Ankaragücü-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ilçeden yüzde 90'ın üzerinde oy aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ilçeden yüzde 90'ın üzerinde oy aldı
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Kesin Sonuçları Resmi Gazete'de Yayımlandı
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Kesin Sonuçları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Altının kilogramı yükseldi! Yüzde 8,6 arttı işte fiyatı
Altının kilogramı yükseldi! Yüzde 8,6 arttı işte fiyatı
AK Parti MYK toplantısı başladı
AK Parti MYK toplantısı başladı
İSKİ'nin su fiyatlarına zam teklifi! İBB Meclisi'nde karar verildi
İSKİ'nin su fiyatlarına zam teklifi! İBB Meclisi'nde karar verildi
Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman, Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak?
Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman, Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak?
Ünlü modifiyeci Ünal Turan ölümden döndü! Korkunç kaza saniye saniye kamerada: 14 milyon liralık araç pert oldu!
Ünlü modifiyeci Ünal Turan ölümden döndü! Korkunç kaza saniye saniye kamerada: 14 milyon liralık araç pert oldu!
Gültekin Uysal'dan seçim sonuçları açıklaması: Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu kazandı
Gültekin Uysal'dan seçim sonuçları açıklaması: Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu kazandı
Üsküdar'da inşaatın su dolu asansör boşluğunda ceset bulundu
Üsküdar'da inşaatın su dolu asansör boşluğunda ceset bulundu
CHP'li Özgür Özel söyledi Nedim Şener 'Kılıçdaroğlu bu kafayla 10 seçim daha kaybetse koltuk garanti' dedi
CHP'li Özgür Özel söyledi Nedim Şener 'Kılıçdaroğlu bu kafayla 10 seçim daha kaybetse koltuk garanti' dedi
KGM kura sonuçları 30 Mayıs KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi
KGM kura sonuçları 30 Mayıs KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi