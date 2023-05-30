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Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ilçeden yüzde 90'ın üzerinde oy aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ilçeden yüzde 90'ın üzerinde oy aldı

Tarihi seçimin ardından rakibini büyük farkla yenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 90'ın üzerinde oy aldığı ilçeler belirlendi.

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Adayların ve partili isimlerin hummalı çalışmaları 14 Mayıs'ta karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.

Erdoğan yüzde 49,50 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,89 oy ile ilk turu tamamladı.

Ancak adaylar yeterli oy oranına ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17'nci zafer

Bunun üzerine milyonlarca seçmen, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa giderek 5 yıl daha görev yapacak Cumhurbaşkanı'nı seçti.

Gecenin sonunda ise kazanan değişmedi. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17'nci zaferini ilan etti.

Tarihi gecenin ardından sandık analizleri başladı.

81 ilde ilk tura oranla oyunu artıran Erdoğan'ın, yüzde 90'ın üzerinde oy aldığı ilçeler bu kez dikkat çekti.

İşte rekortmen 10 ilçe...

Şanlıurfa - Harran

1. tur: Yüzde 94,52

2. tur: Yüzde 95,35

Adıyaman - Sincik

1. tur: Yüzde 93,33

2. tur: Yüzde 94,6

Şanlıurfa - Akçakale

1. tur: Yüzde 91,09

2. tur: Yüzde 92,91

Sivas - Doğanşar

1. tur: Yüzde 88,93

2. tur: Yüzde 92,63

Çankırı - Orta

1. tur: Yüzde 88,13

2. tur: Yüzde 90,94

Trabzon - Hayrat

1. tur: Yüzde 88,14

2. tur: Yüzde 90,66

Çankırı - Yapraklı

1. tur: Yüzde 87,14

2. tur: Yüzde 90,32

Gümüşhane - Köse

1. tur: Yüzde 87,17

2. tur: Yüzde 90,23

Bolu - Dörtdivan

1. tur: Yüzde 87,42

2. tur: Yüzde 90,16

Adıyaman - Samsat

1. tur: Yüzde 84

2. tur: Yüzde 90,6

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