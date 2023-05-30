Ömer Çelik: Mehmet Şimşek sürece katkı vermek istiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Önemli mesajlar veren Çelik, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddia edilen Mehmet Şimşek ile ilgili kritik açıklamalar yaptı.

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AK Parti MYK seçim sonrası ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak iddiası

Son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi olan ve piyasaları heyecanlandıran Mehmet Şimşek'in bakan olacağı iddiaları hakkında Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Çelik, "Dün de bir görüşme gerçekleşti. Bu kapsamda Mehmet Şimşek'in ismi Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için geçiyor. Bu iddia doğru olabilir mi?" sorusunu yanıtladı.

"Mehmet Şimşek sürece katkı vermek istiyor"

Mehmet Şimşek'in sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile irtibat halinde olduğunu belirten Çelik şunları söyledi:

Mehmet Bey yakın bir arkadaşımız. O açıklamayı yaptığımız gün reddetti deniyordu biz o arada odamda kahve içiyorduk. Sonra açıklama yapalım dedik. Mehmet Bey partimizin içinde bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine konusu cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken süreçlere katkı vermek için görüşüyorlar.