BIST 4.951
DOLAR 20,39
EURO 21,94
ALTIN 1.284,52
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik: Mehmet Şimşek sürece katkı vermek istiyor

Ömer Çelik: Mehmet Şimşek sürece katkı vermek istiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Önemli mesajlar veren Çelik, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddia edilen Mehmet Şimşek ile ilgili kritik açıklamalar yaptı.

Abone ol

AK Parti MYK seçim sonrası ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak iddiası

Son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi olan ve piyasaları heyecanlandıran Mehmet Şimşek'in bakan olacağı iddiaları hakkında Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Çelik, "Dün de bir görüşme gerçekleşti. Bu kapsamda Mehmet Şimşek'in ismi Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için geçiyor. Bu iddia doğru olabilir mi?" sorusunu yanıtladı.

"Mehmet Şimşek sürece katkı vermek istiyor"

Mehmet Şimşek'in sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile irtibat halinde olduğunu belirten Çelik şunları söyledi:

Mehmet Bey yakın bir arkadaşımız. O açıklamayı yaptığımız gün reddetti deniyordu biz o arada odamda kahve içiyorduk. Sonra açıklama yapalım dedik. Mehmet Bey partimizin içinde bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine konusu cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken süreçlere katkı vermek için görüşüyorlar.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da korkunç olay: 200 küçükbaş hayvan öldü
Elazığ'da korkunç olay: 200 küçükbaş hayvan öldü
Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde seçim startını verdi
Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde seçim startını verdi
İstanbul dijital sanat festivali Panoffect ekranlarında!
İstanbul dijital sanat festivali Panoffect ekranlarında!
BBC: Erdoğan'ın zaferi Batı için önemli
BBC: Erdoğan'ın zaferi Batı için önemli
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde yaptığı "Alevi" çıkışına tepki
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde yaptığı "Alevi" çıkışına tepki
Kosova'da gerilim: NATO ilave asker gönderiyor
Kosova'da gerilim: NATO ilave asker gönderiyor
Giresunspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Giresunspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı (CANLI)
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı (CANLI)
Ankaragücü Galatasaray şampiyonluk maçı (CANLI)
Ankaragücü Galatasaray şampiyonluk maçı (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ilçeden yüzde 90'ın üzerinde oy aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ilçeden yüzde 90'ın üzerinde oy aldı
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Kesin Sonuçları Resmi Gazete'de Yayımlandı
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Kesin Sonuçları Resmi Gazete'de Yayımlandı