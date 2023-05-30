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İstanbul dijital sanat festivali Panoffect ekranlarında!

İstanbul dijital sanat festivali Panoffect ekranlarında!

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 2 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde başlıyor. Dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapan festivalde sergilenecek olan sanat eserleri, 16 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Panoffect Medya ontv dijital ekranlarında sanatseverlerle buluşuyor.

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Bilim, teknoloji ve sanatın kesişebileceğinin ve bu olgular arasındaki sınırların eriyerek yeni yollara nasıl evrilebileceğinin vurgulandığı festivalde, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimler yer alıyor.

 Türkiye’nin ilk ve tek dijital sanat festivali, 5 Haziran’a kadar; çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak. 

 Festivalde yer alacak eserler 16 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında Panoffect Medya’nın İstanbul metrosunda bulunan "ontv Dijital Portre Pano ve ontv Ray Arkası dijital ekranları ile ontv Ataşehir ekranlarında yer alacak. Böylelikle sanatseverler serginin ön gösterimine Panoffect Medya aracılığıyla katılmış olacaklar.

 Festival kapsamında gerçekleştirilecek panellerden “İlham Veren Girişimcilik” panelinde 2 Haziran Perşembe günü saat 14:00-15:00 arası Panoffect Medya kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Salih Subaşı, Dijital Açıkhava (DOOH) reklamcılığının sanatsal yolculuğunu ve deneyimlerini aktaracak. Dijitalin sanatla buluşmasının yarınlara olan etkilerinden söz edecek.

 Panoffect Medya, “şehrin dijital yüzü ontv ekranlarında” yer verdiği içeriklerle şehrin dijital dönüşümüne katkıda bulunurken sanatseverler de dijital dünyanın büyülü dünyasında yolculuğa çıkacaklar.

 

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