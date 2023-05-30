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Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçti

Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçti

Enner Valencia, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Ligde 29 gol atan Ekvadorlu futbolcu, Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etti.

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Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bu mücadelede sarı-lacivertli takımın golcü futbolcusu Enner Valencia ağları havalandırarak Fenerbahçe tarihine adını yazdırmayı başardı.

Alex'i geride bıraktı

Antalyaspor maçının 2. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Enner Valencia, bu sezonki gol sayısını 29'a çıkardı ve Alex de Souza'nın 28 gollük rekor sezonunu geride bıraktı.

Aykut Kocaman'ın rekorunu egale etti

An itibarıyla Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını eline geçiren Enner Valencia, gözünü Aykut Kocaman'ın rekoruna dikti.

Aykut Kocaman 29 golle Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu konumunda.

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