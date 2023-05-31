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Ekrem İmamoğlu'nu görevden almak için en uygun zaman bekleniyor!

Ekrem İmamoğlu'nu görevden almak için en uygun zaman bekleniyor!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 28 Mayıs seçiminin ardından yaptığı 'değişim' çıkışı sonrası CHP Genel Başkanı olacağı iddiaları güçlenerek devam ediyor. Bazı isimler açık açık "Kemal Kılıçdaroğlu istifa edip koltuğu Ekrem İmamoğlu'na devret" çağrısı yapıyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk ise, İmamoğlu'nun her an görevden alınabileceğini yazdı.

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Saygı Öztürk: İmamoğlu için en uygun zaman bekleniyor

31 Mayıs 2023 06:37
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Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP lideri olmasını isteyenlerin sayısı her gün artarken, Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İmamoğlu’nun hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle her an görevden alınabileceğini yazdı. Öztürk, iktidarın İmamoğlu'nu görevden almak için en uygun zamanı beklediğini iddia etti.

Yargıtay cezasını et hızıyla onayabilir

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda söz konusu hapis cezasının jet hızıyla İstinaf ve Yargıtay tarafından onanabileceği tehlikesinin farkında olunduğuna dikkati çeken Öztürk, İmamoğlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından da açığa alınmasının halen gündemde olduğuna dikkati çekti.

Çıkıp da 'hala devam ediyor' derlerse...

İmamoğlu’nun belediyede çalıştırıldığı iddia edilen terör iltisaklı kişiler hakkında İçişleri Bakanlığı’na birden fazla kez yaptığı “kim bunlar, açıklayın” çağrısını hatırlatan Öztürk, “Eminim yarın çıkıp ‘Şu kadar terör bağlantılı kişi olduğunu söylememize rağmen, belediye bunları çalıştırmaya devam ediyor’ derse buna da şaşırmam” diye yazdı.

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