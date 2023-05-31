Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı

Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını su şişeleriyle bastı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, ilk yarıda Mauro Icardi'nin 7. dakikadaki golüyle öne geçti. Bu gole 9 dakika sonra Ankaragücü, Milson'la cevap verdi. İlk yarıda birçok fırsat yakalayan Galatasaray, Arjantinli yıldızıyla 38. dakikada bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz'la 73. dakikada, Sergio Oliveira'la da 78. dakikada rakip fileleri havalandıran Galatasaray, maçı 4-1 kazanarak tarihinin 23. şampiyonluğuna imza attı.

Coşku basın toplantısında devam etti

Şampiyonluğun ardından Sarı-kırmızılı futbolcular hem maç sonunda hem soyunma odasında büyük coşku yaşadı. Kazanılan şampiyonluğun ardından Okan Buruk basın toplantısına katıldı.

Şampiyonluk coşkusu dinmeyen futbolcular Teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısını su şişeleriyle bastı ve kutlamaya devam etti.

"Duygusal bir an yaşıyorum"

Buruk'un basın toplantısından önemli açıklamaları ise şu şekide:

"Çok duygusal bir an yaşıyorum. Galatasaray'ın teknik direktörü olarak şampiyon oldum. Büyük Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Savaştık. Çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki ssene devamı gelir. Çok farklı bir duygu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımızla bunu yaşadık. Bana nasip oldu. İnanılmaz büyük bir mutluluk. Çok duygusalım."

"Bu sene yepyeni bir takım yaptık"

"Aslında çok uzun bir yolculuk. Sahada biraz daha duygusaldım. Özellikle ligin başı, kadromuzun tamamlanması, tamamlanacak, transferler... Oradan başladık. Bu sene yepyeni bir takım yaptık. Bu takımla birlikte belli bir haftadan sonra oyun, fiziksel, psikolojik olarak geliştik. İşin sonunda çok zor bir sene geçirdik. Dünya Kupası arası ve ülkemizin yaşadığı felaket, hepimiz için büyük bir üzüntüydü. Lig durdu, yeniden başladı. Haftaların karışması, bu sene gerçekten zor bir sene oldu. İmzayı attığım gün hedefimiz şampiyonluk demiştim. Bu inançla başladık. Kulübümüz Galatasaray, her sene şampiyon olmak için başlar. En başında bu inançla başladık. Sonunda da Mayıslar bizim dedim. Konsantrasyon dedik, bunlar da çok önemli mottolardı."

"Derbi bizim için önemli"

"Önümüzdeki hafta bir derbi oynayacağız. Bu bizim için önemli. Kısa bir süre sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesi, çok uzun bir tatil olmayacak. Çalışmaya başlayacağız. Bu hafta hem şampiyonluğun keyfine varacağız hem de derbiye hazırlanacağız. Şampiyonlar Ligi'ne tekrar Galatasaray'ın başarılarıyla dolu bir serüven bizi bekliyor. 30 Mayıs 93'te burada futbolcu olarak ilk şampiyonluğumu yaşadım. Tam 30 yıl sonra teknik direktörü olarak ilk şampiyonluğumu yaşadım. Çok mutlu, gururluyum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız derbiye hazırlanacağız. Onu da en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."

"Camia birleşti"

"Bugün de Mayıs'ın sonu. 30 yıl önce burada, Galatasaray yine şampiyonluğa imza atmıştı. Bu benim ilk şampiyonluğumda. Tam 30 yıl sonra bu sefer teknik direktör olarak Galatasaray'la ilk şampiyonluğumu yaşıyorum. Çok önemli, çok uzun bir sene geçirdik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli, özeller. İyi oyuncular getirebilirsiniz ama takım olmak zordur. Hepsi bunu başardı. Bizi gururlandılar. Oyun olarak da Galatasaray uzun yıllar sonra çok iyi işler yaptı. İç saha performansımız muhteşemdi. Taraftarımızın rolü çok büyük bu başarıda. Onlar hep itici güç oldu. Kaybettiğimizde bile desteklediler. Galatasaray camiasının birlikteliğinin bu şampiyonluğu getirdiğini söylemek istiyorum. 17 maç kazandık üst üste, orada da altını çizdim, ben takımın başındayım ama oyuncumuz, camiamız, başkanımız, hepsi birlik, beraberlik içerisinde, camia birleşti."