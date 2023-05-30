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Okan Buruk maç sonu duygusal anlar yaşadı

Okan Buruk maç sonu duygusal anlar yaşadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Çok duygusal bir an yaşıyorum. Galatasaray teknik direktörü olarak ilk şampiyonluğumu yaşıyorum." dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yoğun duygular içinde açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: 

"Çok farklı bir duygu bu"

"Çok farklı bir duygu bu. Hoca olarak Galatasaray'da şampiyon olmak çok farklı bir duygu. Herkese teşekkür ediyorum. Sözümüzü tuttuk ve şampiyon olduk. İnşallah haftaya derbiyi de kazanacağız ve ligi öyle bitireceğiz."

“Çok duygusal bir an yaşıyorum"

“Çok duygusal bir an yaşıyorum. Galatasaray teknik direktörü olarak ilk şampiyonluğumu yaşıyorum. Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, inşallah seneye devamı gelir.”

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