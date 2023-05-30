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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a şampiyonluk tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve taraftarlarını kutladı.Abone ol
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray 23. şampiyonluğunu ilan etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu kutladı.
"Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğanın paylaşımı şöyle:
"Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."