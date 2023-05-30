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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a şampiyonluk tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a şampiyonluk tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve taraftarlarını kutladı.

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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu kutladı.

"Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğanın paylaşımı şöyle:

"Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."

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