Yeni Kabine'de hangi bakanlığa kim gelecek? İsim isim bakan adayları listesi Mustafa Destici için 3 ihtimal var...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine'yi son kez topluyor. Milletvekili seçilen 16 bakan son kez Kabine toplantısına katılıyor. Kulislerde yeni bakanların kim olacağıyla ilgili isimler havada uçuşuyor. Hangi bakanlık için kimlerin isimleri geçiyor? BBP lideri Mustafa Destici Kabine'ye mi giriyor? Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR'a bakanlık verilecek mi? Cumhurbaşkanı yardımcıları kimler oluyor? İşte kulislerde konuşulan tüm isimler ve iddialar...

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini 2 Haziran Cuma günü açıklaması bekleniyor. Independent Türkçe'nin haberine göre Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Murat Kurum'un yeniden bakan olacağı konuşulurken, Erdoğan'ın hiçbir bakana yeniden görev vermemesi daha kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.

BBP lideri Destici 'yardımcı' mı oluyor?

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısını da artırabileceği belirtiliyor. Güvenlik ve ekonomiden sorumlu iki cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kesin gözüyle bakılırken, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının beşe kadar çıkabileceği de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere birkaç ismi de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirebileceği ifade ediliyor.

Bahçeli'nin ne diyeceğine bakılacak

BBP lideri Destici'nin Kabine'ye girmesine Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağı toplantı sonrası karar verileceği de ifade ediliyor. MHP'li bir ismin de cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilmesi beklentisi oldukça yüksekken, Bahçeli'nin “İttifak partilerine yardımcılık verilmesine sıcak bakmaması” veya “gerek yok” demesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki ile sınırla kalacak.

BBP, HÜDA PAR ve Yeniden Refah'a bakanlık

Hazine ve Maliye ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının ayrılabileceği, Afet ve Göç meselesiyle ilgili olarak yeni bir bakanlığın kurulabileceği belirtiliyor. Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR'a bakan yardımcılıkları verileceği de Ankara'da sıkça vurgulanıyor.

Yeni kabine için konuşulan isimler

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı: Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Binali Yıldırım

Meclis Başkanlığı: Numan Kurtulmuş, Fuat Oktay

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Hasan Doğan, Vasip Şahin, Fuat Oktay, Seyfullah Hacımüftüoğlu

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın, Hakan Fidan

Savunma Bakanlığı: Hulusi Akar, Yaşar Güler, Ümit Dündar

Adalet Bakanlığı: Mustafa Şentop, Ali İhsan Yavuz, Şaban Yılmaz

Enerji Bakanlığı: Berat Albayrak, Alpaslan Bayraktar, Mustafa Yılmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kübra Güran Yiğitbaşı, Ravza Kavakçı, Arzu Akalın, Saliha Okur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Bülent Turan, Adnan Ertem, Ruhi Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bakanlığın Kültür ve Turizm olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Nuri Ersoy, Menderes Türel, Nadir Alpaslan, Ahmet Misbah Demircan, Serdar Çam, Mustafa Destici...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hazine ve Maliye olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Lütfü Elvan, Osman Arslan, Mehmet Ali Akben...

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca, Necdet Ünüvar, Cevdet Erdöl, Mehmet Ali Aydınlar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Fatih Şahin, Hamza Yerlikaya, Hidayet Türkoğlu, Enes Eminoğlu...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Murat Kurum, Mehmet Özhaseki, Ömer Bulut

Milli Eğitim Bakanlığı: İbrahim Er, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Tekin, İsmet Yılmaz, Erhan Afyoncu.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Vahit Kirişçi, İbrahim Yumaklı, Akif Balta

Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mehmet Fatih Kacır, İsmail Demir, Temel Kotil

Ticaret Bakanlığı: Vedat Demiröz

Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanlığı: Ahmet Arslan, Ömer Fatih Sayan, Mustafa Ilıcalı

Afet Bakanlığı ve Göç Bakanlığı: Mehmet Güllüoğlu, Gökmen Çiçek, Seddar Yavuz