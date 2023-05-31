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Ekrem İmamoğlu'nun avukatından 'cezası onandı' açıklaması! Abdülkadir Selvi yazmıştı

Ekrem İmamoğlu'nun avukatından 'cezası onandı' açıklaması! Abdülkadir Selvi yazmıştı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezasının istinaf tarafından onandığını yazmıştı. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'tan o iddiayla ilgili açıklama geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak" davasında yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından onandığı iddia edilmişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, istinafın kararını önceden öğrenen Ekrem İmamoğlu'nun CHP liderliğine göz kırpan çıkışları siyasi yasağı engellemek için verdiğini yazdı.

İmamoğlu'nun avukatı Polat yalanladı

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, İmamoğlu'nun cezasının onandığı iddiasını yalanladı. Kemal Polat, "Bir gazeteci arkadaş Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis kararının istinafta onandığını yazmış. İmamoğlu dosyası istinafta, henüz bir karara bağlanmadı. Bugün de ilgili mahkemenin kalemiyle konuştum, dosya sırada bekliyor. Henüz bir işlem yapılmadı" dedi.

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