Seçimi bilen Hakan Bayrakçı 'CHP ne yaparsa 35'leri bulur' sorusuna cevap verdi

Seçimleri bilen kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CHP'nin potansiyel oyunun yüzde 30'un üstünde olduğunu söyleyerek, "CHP ne yaparsa 35'leri bulur" sorusuna CNN Türk ekranlarında yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri sonuçları CNN Türk ekranlarında konuşuldu.

Hande Fırat'ın sunduğu programda seçimlerden hüsranı yaşayan CHP'de Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği tartıldı.

Kılıçdaroğlu istifa etmez

Hande Fırat'ın Kılıçdaroğlu istifa eder mi sorusuna Bayrakçı, "Kemal Bey hiçbir yere gitmez. İstifa etmesini gerektirecek 1762 sebep oldu. Üst üste 9 seçim rakibinizden çift misli fark yiyorsunuz. 9 seçim fark yiyen durduğuna göre görevde kalayım diyecek" dedi.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, "CHP ne yaparsa daha başarılı olur?" dedikten sonra konuşmasına şöyle devam etti:

Liberal isimlerden uzak durmalı

Birincisi Toplumda hiçbir karşılığı olmayan liberal yaklaşımdaki yöneticileri görevde tutmayarak. 25 Nisan sözde soykırımı ile ilgili ima edici tweet yazan, Mustafa Kemal'ın askerleriyiz militer bir laftır diyenler. Bu tür yöneticilerle yol yürümeyecek. Seçmende karşılıkları yok.

Milli manevi değerlerle denge kurulmalı

İkincisi Genel Başkan değişikliği yaparak Ya Ekrem İmamoğlu ya da Tanju Özcan gibi. Atatürk ulusalcı milli değerlere ve manevi hassasiyetlere dikkat eden. Bakın AK Parti tutuyor. Hem muhafazakarım diyor hem de Atatürkle ilgili müthiş video yapmışlar. Bu tür dengelere dikkat eden lider.

HDP'ye mesafe konulmalı

Üçüncü HDP. HDP'nin oyu 10. Geri kalan 90'nın yarısından biraz fazla aldığınız zaman kazanıyorsunuz. AK Parti PKK'nın üstüne çöktü. Bitirme noktasına getirdi. HDP PKK'nın şefkatli babası. Kendileri söylüyor Öcalan liderimiz. Türkiye bunu görmüyor mu? AK Parti bunu tepe tepe söyleyecek. HDP'ye diyecek sen PKK'yı tasfiye etmediğin sürece allah aşkına bir dur. Türkiye'nin yüzde 75'i seni sevmiyor anlayın artık. Milliyetçi insanları tatmin edecek. 14 Mayıs'ta seçim kaybediyorsunuz 3 gün sonra milliyetçi kesiliyorsunuz. Bu milletin aklıyla mı oynuyorsunuz? "

Bayrakçı ayrıca CHP'nin oyu yüzde 25 üstü olmaz iddiasına de tepki gösterdi. Geçmişte CHP'nin aldığı oy oranlarına dikkat çeken Bayrakçı, lider farkına değinerek, "CHP ne yaparsa 35'leri bulur? CHP'nin oyu 25 ne yapsın Kemal Bey artıramaz. Nereden biliyorsunuz CHP defalarca 29 aldı 30 aldı 42 aldı. Başında lider olduğu zaman alabiliyor. Necdet Calp rahmetli politikacı değildi 31 aldı." ifadelerine yer verdi.