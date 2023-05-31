Erdoğan videosunun aslı ortaya çıktı Erdoğan gibi 1 ay yaşayanla iddiaya girerim Fuat Uğur yazdı

FETÖ'cü hesaplar tarafından sosyal medyada dolaştırılan Erdoğan'ın ayakta zor yürüdüğü videoyla ilgili Fuat Uğur yazı kaleme aldı. Uğur, "Video Cumhurbaşkanı’nın bir rahatsızlıktan henüz kalktığı ve nekahet döneminde olduğu sırada çekilmiş olabilir." dedi.

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Seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun kötü olduğuna dair bir video, FETÖ'cü hesaplar tarafından dolaşıma sokuldu.

Görüntülerde Erdoğan aracına doğru giderken biraz ayaklarını sürüyerek ve adımlarını dikkatle atarak yürüyor. Ne zaman çekildiği belli olmayan videoyla kamuoyunun kafasını bulandırılmak istendi.

tv100 yazarı Fuat Uğur, "Son umutlarını zavallıca Cumhurbaşkanı’nın sağlık durumuna bağladılar" başlıklı yazısında Erdoğan'ın sağlıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi.

Bu videonun ne zaman çekildiğinin belirsiz olduğunu yazan Uğur, "Video Cumhurbaşkanı’nın bir rahatsızlıktan henüz kalktığı ve nekahet döneminde olduğu sırada çekilmiş olabilir. Kendisinin bir bel rahatsızlığı olduğunu işitmiştim, çoğu kişide olduğu gibi ki bende de var." ifadelerine yer verdi.

"Erdoğan gibi bir ay yaşayanla iddiaya girerim"

"Hiçbir sıkıntısı bulunmayan bir insan bile onun performansının onda birini göstersin şapkamı çıkarırım" diyen Uğur, yazısına şöyle devam etti:

"Arkadaşıma da yazdım. “Sen de günde 4 saat uyu, 8 saat ayakta kal, mitingden mitinge koş, saatlerce konuşup çene patlat ve 20 saat çalış, göreyim seni. Değil ayaklarını sürümeyi, yerlerde alçak sürüme yaparsın.”

Kendimden örnek verdim. Seçim gecesi saat 03.30’a kadar yayındaydım. Eve gelip yatmam 04.30’u buldu. Gün ışığında uyanan biri olduğum için 07.30’da kalktım. Yaklaşık 3-4 saat sonra tekrar yayına gittim. İki saat konuştum ve eve döner dönmez serilip kaldım. Ancak sekiz saat uykudan sonra kendime gelebilmiştim. Herkes kolay sanıyor onun hayatını. Bu zırvaları paylaşıp medet umanların Erdoğan gibi bir ay yaşayıp nasıl olduklarını görmeyi çok isterim doğrusu."

"12 kez seçim kaybeden, 75 yaşındaki bir adamın peşinden gidecek kadar şuurlarını yitirenler"

14-14 yıldır aynı muhabbetin devam ettiğine değinen Uğur, yazısını Ancak 12 kez seçim kaybeden, 75 yaşındaki bir adamın peşinden gidecek kadar şuurlarını yitirenlerin, böyle bir ihtimale dört elle sarılabilmeleri, hakikaten patetik bir yansıma ve ben buna çok üzülüyorum." sözleriyle tamamladı.

Fuat Uğur'un yazısının tamamı