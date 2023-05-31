Ünal Turan kimdir Ferrari kazası canlı yayında oldu! Ünal Turan serveti ve arabaları

Birbirinden lüks araçları ile hız denemesi yapan sosyal medya fenomeni Ünal Turan nişanlısı Ceylan Koynat ile birlikte kaza yaptı Ferrarisi hurdaya döndü. Hız denemesini canlı yayında izlettiren Ünal Turan'ın kaza anı saniye saniye kaydedildi. Peki, Ünal Turan kimdir, ne iş yapıyor? Ünal Turan sağlık durumu nedir?

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Sosyal medyayı aktif kullanan, 2 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya fenomeni 38 yaşındaki Ünal Turan hız denemesi yaparken korkunç bir kaza yaptı, kaza anını saniye saniye kaydetti. 14 milyonluk Ferrarisi ile hız yaparken birden lastiği patlayan Ünal Turan, içerisinde nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat'ın da olduğu araçla ile korkunç bir kaza geçirdi. Kaza sonrası biz iyiyiz diyen Ünal Turan'ın hayatı merak edildi. Aslen Sivaslı ve hız tutkunu olan Ünal Turan kaza anı sosyal medyada kısa süre içerisinde trend oldu. Peki, Ünal Turan kimdir, ne iş yapıyor? Ünal Turan sağlık durumu nedir?

Ünal Turan kaza anını paylaştı

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nışanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan kaza yaptı. Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Kaza anı otomobil içinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ünal Turan kimdir, ne iş yapar?

Ünal Turan 18 Nisan 1985, Sivas doğumlu olup çocukluğundan bu yana modifiyeli araçlara merak saran ve araçlara bir birinden farklı, güzelleştirme yöntemiyle tanınmış bir kişidir. Ünal Turan yaptığı araçlar sayesin de tanınmış olup “Farzetki bu aşkı yaşamadık hiç” sözüyle de gündeme sürekli gelmiştir. Turan’ın Instagram hesabından 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.