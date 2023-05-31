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'Sahte mahkeme kararı' şebekesine operasyon: 12 gözaltı kararı

'Sahte mahkeme kararı' şebekesine operasyon: 12 gözaltı kararı

Aralarında ünlü isimler ile suç örgütü liderinin de olduğu kişilere haklarındaki haberleri engellemek için optik cihazlarla ürettikleri sahte mahkeme kararlarını para karşılığı satan şebeke çökertildi. Dolandırıcıların yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde yeni bir operasyon başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, bazı kişiler için haklarındaki haberleri engellemek adına ürettikleri sahte mahkeme kararlarını para karşılığı satan suç ağına yönelik 4 Şubat 2022'de operasyon düzenlenmiş, şebeke lideri Uğur Y. ve basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörler üzerinden sahte mail gönderen İlknur Ö.'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalanmış ve hakim karşısına çıkarılmıştı.

Sahte mahkeme kararı üreten dolandırıcılara ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.

Bazı kişilerin haklarında yapılan haberlerin önüne geçmek için basın kuruluşlarına gönderdikleri sahte mahkeme kararlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı haber linklerinin yayından kaldırılması için Sulh Ceza Hakimlikleri adına sahte mahkeme kararları düzenlendiği bilgisine ulaştı. Alınan ihbarlarla ilgili çalışmalarını derinleştiren polis, ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin optik cihazlar ile hazırlanan sahte belgeler olduğunu tespit etti. Şebekenin, aralarında ulusal ve uluslararası basın yayın organlarının da olduğu birçok haber sitesine gönderdikleri 'erişim engeli' kararlarının sahte olduğu ortaya çıktı.

Bu bilgiler istiksmetinde 27 şüpheli teknik ve fiziki takibe alınarak didik didik incelenmişti. 16 ay önce şebeke lideri Uğur Y., basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörler üzerinden sahte e-mail gönderen İlknur Ö.'nın da içinde bulunduğu çok sayıda şebeke üyesi yakalanmıştı. O tarihlerde ele geçirilen dijital materyaller uzman ekiplerce çok yönlü olarak incelendi. Şebekenin mail gönderdiği ya da sahte mahkeme kararı ulaştırılan basın yayın organlarıyla irtibata geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte mahkeme kararlarını karşılaştırdı. Sözde mahkeme kararlarının sahte olduğu anlaşıldı.

Şebeke lideri Uğur Y.'nin, aralarında ünlü isimler ve suç örgütü liderinin de olduğu 12 şahsa sahte mahkeme kararlarını para karşılığında sattığı ve aracılık yaptığı tespit edildi. Emniyet ekiplerince yapılan tespitler sonucu toplam 12 kişi hakkında “Resmi Belgede Sahtelik” ve “Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet“ suçları çerçevesinde bu sabah İstanbul, Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda şebekenin 7 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte belgeler ele geçirilirken, firari durumda olan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacak.

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