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Sinan Oğan kulisi! O görev için konuşuluyor Hacı Yakışıklı duyurdu

Sinan Oğan kulisi! O görev için konuşuluyor Hacı Yakışıklı duyurdu

Yazar Hacı Yakışıklı, Şimdi Konuşalım programında Sinan Oğan ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanı, yardımcı sayısını artırabilir. Cumhurbaşkanı’nın yardımcı atama sınırlaması yok, değişik isimleri görebiliriz. Sinan Oğan ismi konuşulan bir isim" kulis bilgisini verdi.

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AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan, Akademisyen Ufuk Uras, tv100.com Yazarı Hacı Yakışıklı, Siyasal İletişimci Ferhat Murat; Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım'ın konuğu oldu.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alması programda masaya yatırıldı.

"Sinan Oğan konuşulan bir isim"

Oğan ile ilgili kulis bilgisini paylaşan Yakışıklı "Fuat Oktay'ın ana görevi, cumhurbaşkanı yurt dışındayken, yurt içinde cumhurbaşkanını temsik etmekti. Sayın Cumhurbaşkanı, yardımcı sayısını artırabilir. Cumhurbaşkanı’nın yardımcı atama sınırlaması yok, değişik isimleri görebiliriz. Sinan Oğan ismi konuşulan bir isim, Sinan Oğan ne getirdi diye bakılmadı, nerede durduğu önemliydi. Sinan Oğan, bir görevlendirme içinde olabilir." dedi.

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