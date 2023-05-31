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İYİ Parti'de parti içi muhalefete karşı karşı sıkıyönetim! 25 Haziran'a kadar sıkı takip

İYİ Parti'de parti içi muhalefete karşı karşı sıkıyönetim! 25 Haziran'a kadar sıkı takip

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Başkanlık Divanı’nı topladı. Kulislere göre toplantıda 24 ve 25 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre süreci de ele alındı. Kongre öncesinde parti içinde muhalif hareketlenmelerin olabileceği ancak bir sonuca ulaşmasının mümkün gözükmediği görüşü dile getirildi. Muhalifler İstanbul'da toplanıyor.

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Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik istifa çağrılarının açıktan yapıldığı, parti içi muhaliflerin İstanbul'da toplandığı İYİ Parti'de seçim sonuçlarının tartışması sürüyor. Disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener’e istifa çağrısı yaparken iddiaya göre Akşener’e muhalif ekip kurultayda yeni bir aday çıkaracak.

Altılı Masa partilerinin yanlışları konuşuldu

Milliyet'in haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Başkanlık Divanı’nı topladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, seçim sonuçları değerlendirildi. Akşener toplantıda divan üyelerinin görüşlerini dinlerken, seçim sürecinde Altılı Masa partilerinin yaptığı yanlışlara dikkat çekildi.

Parti içi muhaliflere yakın takip yapılacak!

Toplantıda 24 ve 25 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre süreci de ele alındı. Kongre öncesinde parti içinde muhalif hareketlenmelerin olabileceği ancak bir sonuca ulaşmasının mümkün gözükmediği görüşü dile getirildi. Toplantıda yine de muhalif hareketlerin yakından izlenerek iplerin sıkı tutulması konusunda görüş birliği sağlandı.

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