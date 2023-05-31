Mehmet Şimşek bugünkü ABD Büyükelçisi randevusunu iptal etti! Kabine iddiası güçlendi

Mehmet Şimşek'in tekrar ekonominin yönetiminde yer alacağı iddiaları Ankara kulislerinde daha da güçlenirken, Önceki akşam Erdoğan'la görüşen Mehmet Şimşek, bugün ABD Büyükelçisi'nin ev sahipliğinde üst düzey diplomatlarla toplantı yapacaktı. Şimşek dün akşam saatlerinde o kritik toplantıyı iptal etti. Kabineye gireceği iddiaları güçlendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam AK Parti kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde görev alan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden iki kaynak, içeriğine dair bilgi vermedi. Erdoğan seçimi kazanmadan önce yaptığı açıklamalarda ekonomi yönetimine Şimşek'in gelebileceğinin ipuçlarını vermişti.

Üst düzey diplomatlarla randevuyu iptal etti

Şimşek'in ekonominin dümenine geçeceği haberleri dün borsada özellikle banka hisselerinde sert yükselişe neden olurken, akşam saatlerinde Bloomberg'ten bomba bir haber geldi. Buna göre, Mehmet Şimşek bugün Ankara’da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal etti.

ABD Büyükelçisi ev sahipliği yapacaktı

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantı, Şimşek’in programında “beklenmedik bir değişiklik” nedeniyle iptal edildi. ABD Büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmadı. Ancak, iptalin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Büyükelçisi Flake’i yönelik tepkisinin yattığı ve bunun da Kabine'ye gireceğinin kesinleşmesi anlamına geldiği konuşuluyor.