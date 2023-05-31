Erzincan'da Tercan Barajı doldu, taşıyor!

Kayserispor, Cenk Gönen ile Cen Gönen ile yolları ayırıyor

Ekrem İmamoğlu'nu görevden almak için en uygun zaman bekleniyor!

Yeni Kabine'de hangi bakanlığa kim gelecek? İsim isim bakan adayları listesi Mustafa Destici için 3 ihtimal var...