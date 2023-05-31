Yeni Kabine'nin açıklanacağı tarih belli oldu! Erdoğan Cumartesi günü yemin edip yeni bakanları açıklayacak

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turundan zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönem takvimi belli oldu. Yeni Kabine'nin ne zaman açıklanacağı ve kimlerin bakan olacağı merak edilirken, Erdoğan'ın cumartesi günü önce Meclis'te yemin etmesi, ardından da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasını takip eden 3'üncü gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek.

YSK'nın kesin sonucu yarın açıklaması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak.

Cumartesi günü açıklanacak yeni Kabine ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlanacak. 4 Haziran Pazar günü ise, bakanlıklarda devir teslim törenlerinin olması bekleniyor.

Yeni kabine için konuşulan isimler

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı: Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Binali Yıldırım

Meclis Başkanlığı: Numan Kurtulmuş, Fuat Oktay

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Hasan Doğan, Vasip Şahin, Fuat Oktay, Seyfullah Hacımüftüoğlu

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın, Hakan Fidan

Savunma Bakanlığı: Hulusi Akar, Yaşar Güler, Ümit Dündar

Adalet Bakanlığı: Mustafa Şentop, Ali İhsan Yavuz, Şaban Yılmaz

Enerji Bakanlığı: Berat Albayrak, Alpaslan Bayraktar, Mustafa Yılmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kübra Güran Yiğitbaşı, Ravza Kavakçı, Arzu Akalın, Saliha Okur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Bülent Turan, Adnan Ertem, Ruhi Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bakanlığın Kültür ve Turizm olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Nuri Ersoy, Menderes Türel, Nadir Alpaslan, Ahmet Misbah Demircan, Serdar Çam, Mustafa Destici...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hazine ve Maliye olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Lütfü Elvan, Osman Arslan, Mehmet Ali Akben...

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca, Necdet Ünüvar, Cevdet Erdöl, Mehmet Ali Aydınlar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Fatih Şahin, Hamza Yerlikaya, Hidayet Türkoğlu, Enes Eminoğlu...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Murat Kurum, Mehmet Özhaseki, Ömer Bulut

Milli Eğitim Bakanlığı: İbrahim Er, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Tekin, İsmet Yılmaz, Erhan Afyoncu.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Vahit Kirişçi, İbrahim Yumaklı, Akif Balta

Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mehmet Fatih Kacır, İsmail Demir, Temel Kotil

Ticaret Bakanlığı: Vedat Demiröz

Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanlığı: Ahmet Arslan, Ömer Fatih Sayan, Mustafa Ilıcalı

Afet Bakanlığı ve Göç Bakanlığı: Mehmet Güllüoğlu, Gökmen Çiçek, Seddar Yavuz