31 Mayıs 2023 dolar resmen uçuyor! Bitcoin ve Euro son fiyatlara bakın

Seçim sonrası Dolar, Euro'da yükseliş sürüyor. Bitcoin'de ise tam tersi durum söz konusu...Piyasanın kapalı olduğu saatte yeni bir rekor daha geldi. Uzman isim elinde dolar bulunanları uyardı...

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Dolar/TL, 31 Mayıs 2023 çarşamba gününe 20,66 seviyesinden başlayarak yeni bir rekor kırdı. Dolar kuru, piyasanın kapalı olduğu akşam saatlerinde 20,77 lira seviyesine kadar yükselmişti.

Şu sıralar serbest piyasada 20,6630 liradan alınan dolar, 20,6650 liradan satılıyor. 22,1130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 22,1150 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 20,4020 lira, avronun satış fiyatı ise 21,8810 lira olmuştu.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş "Dolar/TL’de resmi kur ile piyasa kuru makası birbirine yaklaştı. Resmi kur, piyasaya yaklaştı. Dolar sahipleri kısa vade için dikkat etmeli. Dolar karşısındaki Euro, bugün ucuz. Tabii parite ile yapanlara." dedi.

Lider kripto para Bitcoin'de son rakamlar

Bitcoin 27.073 dolardan, Türk lirası karşısında ise 559.506, TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.861, Cardano (ADA) 0,374, Dogecoin (DOGE)0,0715 dolar civarlarında bulunuyor.