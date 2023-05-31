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Atanamayan cumhurbaşkanı yardımcıları eylem yapar mı? Hilmi Daşdemir dalgasını geçti

Atanamayan cumhurbaşkanı yardımcıları eylem yapar mı? Hilmi Daşdemir dalgasını geçti

Seçimleri kaybeden Millet İtitifakı'nı oluşturan parti liderlerinin cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali sona erdi. Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Atanamayan Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak bir eylem yapar mı acaba?" diye sordu.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri kaybeden Millet İttifakı ortaklarının hayalleri de sona ermiş oldu.

Seçilmeleri halinde Cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğuna oturacak olan parti liderleri hüsran yaşadı.

Milletvekili olmadıkları için Meclis dışında kalan genel başkanların durumunu 14 Mayıs seçimlerini bilen kamuoyu araştırma şirketi OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir, attığı tweetle gündeme getirdi.

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