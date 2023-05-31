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Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! Kritik görüşmenin detaylarını anlattı neler konuşuldu?

Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! Kritik görüşmenin detaylarını anlattı neler konuşuldu?

36 yıl sonra milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, dün mazbatasını aldıktan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun morali iyiydi, seçim raporumu istedi. Revizyon yapacak, kadrolarını planlayacak" dedi.

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Mustafa Sarıgül, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile 'Yeni Bir Sabah' programına konuk oldu. 36 yıl sonra Meclis'e CHP listesinden giren Sarıgül, gündeme dair soruları yanıtladı.

"Erzincan bana da sürpriz oldu. Böyle bir talebim yoktu." diyen Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Keyifli bir görüşme yaptık. Erzincan'ı nasıl kazandığımızı anlattım. Morali iyiydi, Eksiklerin, hataların nerede olduğunu gördü. 8 ay sonraki seçimlerde ciddi bir çalışma yapacağı intibası bende oldu. Ben dün sayın Genel Başkanı bir lider olarak gördüm. Revizyon yapacak, kadrolarını planlayacak. Ona göre çalışma yapacak. Benimle yerel yönetimlerde neler yapılması gerektiği konusunda konuştu. Özellikle seçimlerdeki raporumu istedi. Birebir görüştük."

"Kılıçdaroğlu oy kaybetmedi, biz kazandıramadık"

"Kılıçdaroğlu oy kaybetmedi, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ben ayrıntı anlatmak istemiyorum. Altılı masadaki liderler tek tek çıkıp neden gidip miting yapmadılar. Meral Hanım bir tek dolaştı. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı. 14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık. Birinci turda kaybeden iktidardı, biz alana çıkamadık."

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