"Yılın Otomobili" adaylarından Hyundai IONIQ 5 basınla tekrar buluştu

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye'de 2018 yılındaki "Yılın Otomobili" yarışmasında IONIQ'in hibrit modeliyle "Yılın Otomobili" seçildiğini anımsatarak, "IONIQ 5, bizim için çok önemli bir model. OGD jürisinin oylarıyla 7 finalistten biri olarak görülmesinden dolayı mutluyuz." dedi.

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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez gerçekleştirilecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimlerinin finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından finalist markalar, aday modellerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Hyundai tarafından elektrikli IONIQ 5 için İstanbul'da düzenlenen toplantıda konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel, Türkiye'de 2018 yılındaki "Yılın Otomobili" yarışmasında IONIQ'in hibrit modeliyle "Yılın Otomobili" seçildiğini anımsattı.

Berkel, IONIQ 5'in kendileri için çok önemli bir model olduğunu, OGD jürisinin oylarıyla 7 finalistten biri olarak görülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Hyundai, 18 milyar doları elektrikli araçları geliştirmek için kullanacak"

Murat Berkel, Hyundai'ın değişime güç veren bir marka olduğunu belirterek, "Çünkü otomotiv dünyasında elektrifikasyona doğru çok hızlı bir geçiş var ve global markalar da bu yönde çok önemli yatırımlar yapıyor. Hyundai markası da yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. 2030 stratejisi kapsamında da AR-GE çalışmalarına yaklaşık 75 milyar dolar bütçe ayırdı. Bunun 18 milyar dolarını elektrikli araçları geliştirmek için kullanacak. Bu da markamızın bu noktada ne kadar önemli ve ciddi adımlar attığını gösteriyor." diye konuştu.

Hyundai Motor Grubu'nun tüm markalarıyla birlikte 2030'a kadar 30'dan fazla yeni elektrikli modeli tanıtıp satışa sunmayı hedeflediğini aktaran Berkel, Hyundai'ın 2035'e kadar da tüm ürün gramını elektrikli araçlar ve alternatif yakıtlı araçlardan oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

"Elektrikli araç satışı dünyada artarak devam ediyor"

Elektrikli araç satışının dünyada artarak devam ettiğini vurgulayan Berkel, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa'da geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 1,5 milyona yakın araç satıldı. Satışlardan yüzde 16-17 civarında pay aldığı söyleniyor. Bu oranın 2030'a kadar da yüzde 60'a çıkacağını tahmin ediyoruz. Ülkemizde de tabii Togg'un satışa sunulmasından sonra burada da bir artışla 2030'a kadar yüzde 35'lere çıkacağı öngörülüyor.”

Berkel, Hyundai'ın artık geleneksel otomobil üreticisi olmak istemediğini, insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve bunu yaparken de çevreye duyarlı olacak çözümler üretmeyi hedeflediğini söyledi.