Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2023 canlı kilo başı kaç para olacak?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı, 2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak.Kurbanlık çadırlarının da haziran ayının 10'undan sonra kurulması bekleniyor. Büyükbaş almaya durumu olmayan vatandaşlar küçükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 2023 kurbanlık küçükbaş hisse fiyatlarının 6 binden başlaması bekleniyor. Küçükbaş fiyatları 10 bine kadar çıkacak.

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2023 yılında Kurban Bayramı ayın sonuna yani 28 Haziran çarşamba gününe denk geliyor. Haziran ayının başlamasıyla birlikte kurbanlık alma telaşı da yavaş yavaş başladı. Kurbanlık pazarlarının haziran ayının ilk haftasından itibaren belirlenen yerlerde kurulması bekleniyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler bu sene küçükbaş kurbanlık için kaç para verecek? 2023 yılında küçükbaş kurbanlık fiyatlarının en düşük 5 bin lira en yüksek 10 bin lira olması bekleniyor.

Kurbanlık hayvan girişleri ne zaman?

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 13 Haziran 2023'ten itibaren başlayacak.

Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere ceza uygulanacak.

Kurban satış ve kesim yerlerinde solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle komisyonlar, il umumi hıfzısıhha kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri alacak.

Solunum yolu enfeksiyonları ile mücadele çalışmaları çerçevesinde salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek güncel önlemlere uyulacak.

Kurallara uymayanlara ceza

Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.

Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde karar, yönetmelik, tebliğ, kurul, komisyon kararları, ilgili kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılacak.

Çevre Kanunu'na aykırı hareket edenlerden park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira idari para cezası verilecek.

Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 1518 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki "hayvanların kesimi"ne ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 15 bin 939 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 4 bin 554 lira idari para cezası kesilecek.