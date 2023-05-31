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Galatasaray şampiyon oldu, Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı! Yürek hoplatan video sonrası....

Galatasaray şampiyon oldu, Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı! Yürek hoplatan video sonrası....

Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray’da futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sarı-kırmızılı taraftarlarla kutladı. Sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı. Galatasaraylı kimliği ile bilinen güzel sunucu Hande Sarıoğlu'nun çektiği video sosyal medyada gündem olurken, olay video sonrası takipçi sayısı bir gecede fırladı. İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın ardından İstanbul’da dönen sarı-kırmızılı kafile direkt Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi. Taraftarlar, geç saat olmasına rağmen takımı tesislerde bekledi. Futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri, şarkılar ve marşlarla 23. Süper Lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlarla doyasıya kutladı.

Icardı geceye damga vurdu

Kutlamalarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ilgi odağı oldu. Taraftara 3’lü çektiren Icardi, kendisiyle özdeşleşen ’Aşkın Olayım’ şarkısını da beraber söyledi. Yıldız futbolcu ayrıca taraftarları pazar günü Nef Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe derbisine davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk’a da ayrı sevgi gösterisinde bulundu.

Hande Sarıoğlu yürek hoplattı

Galatasaraylı kimliği ile tanınan güzel sunucu Hande Sarıoğlu'nun yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı taraftarların beğeni yağmuruna tuttuğu video kısa süre içinde her yere yayıldı. Ünlü isim yayınladığı videoyu "Kükre dişi aslan" notunu yazarken, aslan yürüyüşü yapan Hande Sarıoğlu'nun takipçi sayısı bir gecede fırladı.

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