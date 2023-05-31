2023 Kurbanlık canlı kg fiyatları kaç para oldu? Büyükbaş dana, inek, öküz hisse fiyatı

Haziran ayının başlaması ile birlikte yavaş yavaş kurbanlık alma telaşı da başladı. 2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak. Kurbanlık pazarları bu sene cep yakacak. Büyükbaş canlı kurbanlık hisse fiyatlarının en düşük 11 bin liradan başlaması bekleniyor. Peki dana, inek, öküz büyükbaş 2023 kurbanlık fiyatları kaç para oldu?

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Müslüman aleminin dini bayramlarından ikincisi olan kurban bayramı için geri sayım başladı. 2023 yılında Kurban Bayramı ayın sonuna yani 28 Haziran çarşamba gününe denk geliyor. Haziran ayının başlamasıyla birlikte kurbanlık alma telaşı da yavaş yavaş başladı. Kurbanlık pazarlarının haziran ayının ilk haftasından itibaren belirlenen yerlerde kurulması bekleniyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri bu sene zorlu bir pazarlık bekliyor, çünkü kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla arttı. Geçen sene 6-8 bin arasında değişen büyükbaş kurbanlık hisse fiyatı bu sene 11 binden başlayacak 15 bine kadar çıkacak. Peki 2023 yılında büyükbaş dana, öküz, inek canlı hisse fiyatı kaç para olacak?

2023 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları henüz netleşmedi fakat bu sene büyükbaş kurbanlıkların 10 bin liradan küçükbaş kurbanlıkların ise 5 bin liradan başlaması bekleniyor.

Koyun kurbanlık fiyatı: 4.900,00 Türk Lirası

Koç kurbanlık fiyatı: 5.600,00 Türk Lirası

Dana kurbanlık fiyatı: 70.000,00 Türk Lirası

Düve kurbanlık fiyatı: 72.000,00 Türk Lirası

Deve kurbanlık fiyatı: 75.000,00 Türk Lirası

630 Kg Dana kurbanlık fiyatı: 58.500,00 Türk Lirası

850 Kg Dana kurbanlık fiyatı: 75.500,00 Türk Lirası

Diyanetin 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında müftülük, il/ilçe sağlık müdürlüğü, il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

Komisyon, 28 Haziran 2023'te başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edecek, kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alacak.

Kurban satış ve kesim yerlerini birbirine yakın yerlerde planlayacak komisyon, planlama yapılırken çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için olası çevresel riskleri dikkate alacak.

Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce gerekli tedbirler alınacak.

Kurban satış yerleri etrafı brandayla çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.