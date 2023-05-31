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ABD Kongresi F-16 satışı için şartını açıkladı: Erdoğan tavrını değiştirmeli!

ABD Kongresi F-16 satışı için şartını açıkladı: Erdoğan tavrını değiştirmeli!

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satmasına uzun süredir karşı çıkan Menendez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha az kavgacı" bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek, bunun değişmemesi halinde F-16'ların satışına dair itirazının süreceğini söyledi.

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Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat Başkanı Bob Menendez, gazetecilere yaptığı açıklamada, F-16 satışına onay vermesi için Erdoğan'ın NATO müttefiklerine ve komşularına karşı "daha az kavgacı bir tutum sergilemesi gerektiğini" ifade etti.

Menendez, "Şimdi önemli olan Erdoğan'ın Türkiye ile geleceğe nasıl ilerlemek istediğidir. Eğer rotasını değiştirmek istiyorsa, bunu görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Menendez, Erdoğan'ın tavrında bir değişiklik olmazsa F-16 satışı konusundaki pozisyonunu koruyacağını, "Eğer şimdiye kadar gördüklerimizle aynıysa ya da daha fazlasıysa, o zaman daha önceki pozisyonuma devam edeceğim" sözleriyle açıkladı.

"İsveç sadece denklemdeki bir parça" diyen Menendez, bazı senatörler için masada yalnızca İsveç’in NATO üyeliği meselesinin olabileceğini belirterek, "Ancak benim için öyle değil" dedi.

ABD'de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, Türkiye'ye F-16'ların satılması için İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması şartını koşuyor.

Bunun yanında Demokratlar, Cumhuriyetçilere nazaran Ankara'dan daha fazla talepte bulunuyor. Bob Menendez önderliğindeki Demokratlar, özellikle de Yunanistan ve Kıbrıs konusunda Türkiye'den tavizler bekliyor.

İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının dışında, Ankara'nın Atina'ya yönelik saldırgan tutumunu durdurması, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a verdiği desteğini sonlandırması ve gazetecilerle muhaliflerin serbest bırakılmasını istiyor.

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