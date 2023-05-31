Cibuti ve Uganda'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Dünya liderlerinin, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikleri sürüyor.

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Guelleh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'a hitaben, "Sizin liderliğinizde Türkiye, büyük güçler arasındaki kalkınma başarı modellerine iz bıraktı." ifadesini kullandı.

Museveni ise yaptığı yazılı açıklamada, Uganda halkı ve devleti adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayarak, "Uganda ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara uygun olarak iki ülke arasındaki ikili ilişkilere sarsılmaz desteğimizi yineliyorum." değerlendirmesine yer verdi.

Çok sayıda ülkenin lideri, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.