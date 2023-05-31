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Emekli bayram ikramiyesi kaç para oldu? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli bayram ikramiyesi kaç para oldu? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı, 2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak. Emeklileri ise kurban bayramı öncesinde bayram ikramiyesi heyecanı sardı. 2000 lira olan bayram ikramiyesi kurban bayramında da emekliye ödenecek. Bayram ikramiyelerinin haziran ayının 20'sinden sonra TC numarasına göre ödenmesi bekleniyor.

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Emekli bayram ikramiyeleri kurban bayramından önce ne zaman yatacak sorusu gündemde. Kurban Bayramı için artık geri sayım başladı, bu sene Kurban Bayramı 28 Haziran çarşamba günü başlayacak. Emeklileri ise bayram yaklaştıkça 2 bin liralık bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Zamlanan bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkmıştı. Zamlı bayram ikramiyesi ödemelerinin kurban bayramında da hesaplara yatması bekleniyor. 

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 bayram ikramiyesi kaç para oldu?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

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