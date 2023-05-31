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Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için şiddetli yağış uyarısı

Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre, 31 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar’da sağanak yağış bekleniyor.

Bölgede yer yer havanın gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.

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