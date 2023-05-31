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Birçok isim konuşuluyor! İletişim Başkanlığı'ndan 'kabine listeleri'ne ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Birçok isim konuşuluyor! İletişim Başkanlığı'ndan 'kabine listeleri'ne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "kabine listeleri"nin asılsız olduğunu bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "kabine listeleri"nin asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arz etmektedir."

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